南投縣府為了防止疫情擴散，已成立登革熱防治中心。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣府要求各鄉鎮依高風險場域加強「巡、倒、清、刷」清除孳生源，阻斷可能的隱性傳播鏈。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

台灣登革熱病例數創近10年以來同期新高，南投縣衛生局18日公布，截至17日為止南投縣也出現登革熱病例1例，提醒民眾目前正值登革熱流行期，呼籲做好防蚊措施，經常巡查家戶內外是否有植栽、容器、廢輪胎或水溝等積水處，儲水容器每周至少刷洗容器壁1次，不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生。

南投縣衛生局指出，南部疫情持續升溫，中部亦有確定病例，根據衛福部疾管署資料統計，國內登革熱病例累計至17日止共451例，其中本土病例383例，目前以台南市340例最多，其次依序為雲林34例、高雄市28例、台中市也有13例，截至昨天為止，彰化及南投縣也各有1例。

南投縣府為了防止疫情擴散，已成立登革熱防治中心，要求各鄉鎮依高風險場域加強「巡、倒、清、刷」落實容器減量及清除孳生源，整合轄內行政及民間單位量能，全力阻斷可能的隱性傳播鏈。

南投縣衛生局長陳南松表示，埃及斑蚊喜好在室內活動，即使不出門仍可能遭叮咬並感染登革熱，現在正值暑假南來北往頻繁，提醒民眾做好防蚊措施，並經常巡查住家內外的植栽、容器、廢輪胎或水溝等積水處，儲水容器每周至少刷洗容器壁1次，不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生。