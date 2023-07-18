中華職棒前兄弟象領隊洪瑞河近日在棒球媒體人曾文誠、梁功斌主持的《台北市立棒球場》Podcast節目受訪，暢談開創中華職棒、黑象事件、轉賣球隊秘辛，以及他對那魯灣公司成立台灣大聯盟，到兩聯盟合併的看法。「這二十幾年來慶幸的一點是，我從來沒收到一封恐嚇信！」

在洪瑞河領軍期間，黃衫軍迎來最風光也最黑暗的時代。洪瑞河提到，兄弟榮奪中職史上首次兩度三連霸的隔年，球隊久違地賺到了錢，有3千多萬進帳，「但5年後又出事！」黑象事件的爆發，讓兄弟象流失球迷，又開始賠錢，「職棒一直被打放水球影響！」他強調，有一年最多賠了7千多萬，就在那魯灣公司成立「台灣大聯盟」的隔年，「搶球員、瓜分市場，都是壓力！」

「我幾乎每週開會，晚上沒事就去宿舍找選手，再三叮嚀！」洪瑞河談起當時處理假球風波，直呼傷口結痂要好，不能再碰，「我一直認為說，我的選手應該不至於有這種大規模的問題，個別幾個都有，其實那幾年我也陸陸續續處理過。」但萬萬沒想到，這次傷口更大了！

洪瑞河指出，他自掏腰包獎勵球員「我接手後除了球團獎金，我個人再包紅包！」有洋將告訴他不需要這麼做，他透露和某位選手約定「贏一場給1萬，結果後來還是出事，真是氣死人！這十幾年下來我個人花了幾百萬。」真心換絕情，就如台語俗諺說的「我割肉給你吃，你還嫌腥臭！」

洪瑞河直言，那時候洪家五兄弟都搖頭嘆息，也找律師談收掉，但「如果兄弟宣布不打了的話，職棒應該就垮了！」他強調，「這也是個社會責任，忍一下，或許讓它慢慢再好起來，哪天有人接手？」後來以4億元賣給交易討論過程很乾脆的中信集團，「大哥還稱讚賣得不錯！」

「這二十幾年來慶幸的一點是，我從來沒收到一封恐嚇信。」洪瑞河回憶，在那個治安動盪，黑道挾持旗下球員，包括吳復連、陳義信、洪一中、李文傳和陳逸松，吳復連還被槍敲頭的年代，「我那時候也會怕！」但他慶幸地表示，真球迷別說恐嚇信，連謾罵信，他都只收過3、5封。

洪瑞河表示，人生若水，走過才知深淺，這一路嚐遍酸甜苦辣，今年滿74歲的他都已看淡。當初成立催生「台灣大聯盟」的時任媒體大亨邱復生，在兩聯盟合併後曾約他吃飯，還說了聲「過去，拍謝！」他說，這段鮮為人知的過往已是雲淡風輕，現在的他還是愛棒球，只是更純粹了。