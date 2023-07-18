英國今天（18）公布的數據顯示，英格蘭和威爾斯地區的公司破產案件數量已經逼近2009年初，也就是上一次金融海嘯的最高峰，政府數據顯示，由於企業在當前艱難的經濟背景下，難以償還新冠疫情（COVID-19）紓困貸款。

據《路透社》18日報導，英國破產服務局（The Insolvency Service）表示，6月份共有2163家公司宣布破產，較去年同期增加27％，雖然比5月的2553家有所下降，但仍然是自2019年1月份以來最高的數量。

今年第2季（Q2），截至6月底，共有6403家公司宣布破產。如果這個數字在本月晚些時候公布的官方季度數據時正式確認的話，那麼這將會是自2009年第1季度（Q1）以來最慘烈的一次。

英國廣信益群（RSM UK Restructuring Advisory）的合作分析師哈里斯（Gareth Harris）表示：「數據證實了我們所見，英國企業正難以應對（政府）不斷的升息、持續的通脹、更高的預期工資，同時還要從新冠債務的影響中恢復過來。」

大多數公司破產案件都是債權人自願清算，也就是公司董事和債權人同意在沒有正式法院命令的情況下結束一家公司。6月份共有260宗強制清算案件，比去年同期增加了77％，破產服務局表示，這在一定程度上反映了更多因未支付稅款而提出解散申請。