王淑娟、庹宗華都對莊岳的好演技稱讚不已。（大愛台提供、北投映像黃華安攝）

大愛電視製作的台劇《搜尋者》共27集、17個個案，王重正導演透過鏡頭帶觀眾走進極貧的社會底層，窺探一個個每天為了一口飯在街頭暗角求生存、卻遭到漠視的家庭與個人，這周登場的個案是「貧居鬧市無人問」，庹宗華飾演退休老兵的父視，莊岳及李又汝飾演一雙智能不足的兒女。其中飾演智能不足孩子的莊岳，獲得老戲骨庹宗華、王淑娟一致的稱讚！

莊岳飾演智能不足的孩子「瘦皮猴」。（大愛台提供、北投映像黃華安攝）

王淑娟劇中與莊岳有不少對手戲。（大愛台提供、北投映像黃華安攝）

莊岳為飾演智能不足的孩子「瘦皮猴」，演出前就特別減重、鞋子放板手體驗腳走路不方便的姿態，卯足全力進入角色狀態，從外表到說話的口氣揣摩得維妙維肖。王淑娟在《搜尋者》片花中表示，莊岳短短幾場戲就讓她印象深刻掉下眼淚，「可見這個演員是認真的，是全力以赴的，是值得讓你注意的！」王淑娟形容莊岳「已是戲痴狀態」，就連庹宗華看到片花的第一時間，也是以定睛的眼神、肯定的口吻大力稱讚莊岳「演得真好」。

莊岳回想在基隆拍攝總是下雨，劇情內容又很沉重，但卻沒有疲倦感，因為現場前輩在拍戲時「總是令人驚豔，私下又溫暖照顧人」。莊岳還記得有一次王淑娟聽到他對表演技巧有興趣，當場就示範了一些聲音表情的技巧給莊岳看，庹宗華也分享了一些書籍讓他參考，還說「撐久了自然就會做老大」，用幽默的方式鼓勵他。

莊岳自己跟王淑娟分享時提到，他就是試著扮演，「就是想把我那時的感覺換個人稱分享給大家」。他說第一次看到劇本時，對訪視志工和基隆廟口的商家們，能給予「瘦皮猴」的關懷和照顧感到相當震驚與感動，讓莊岳學到了「善與關懷不只是一個行動，是一個更恆常的溫柔」，他為《搜尋者》下的註解就是「一個讓我感到驕傲的作品」，很希望觀眾們會喜歡。