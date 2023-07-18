「NCT DREAM」帶著正規專輯《Glitch Mode》回歸。（愛貝克思提供）

韓國男團「NCT DREAM」第2次世界巡演「THE DREAM SHOW2」去年9月開始在全世界26個城市一共進行41回的演出，結束巡演的他們馬不停蹄地帶著新專輯回歸歌壇，此次時隔1年2個月，帶著正規專輯《Glitch Mode》回歸，預售量突破420萬張，較前作的207萬張預售量上升2倍，不斷寫下自身新紀錄。

專輯發行當天的記者會上，成員們強調此次籌備專輯時成長許多，JENO說：「之前多展現清涼、充滿活力的樣貌，隨著年齡增長，想展現更加成長的面貌，無論在音樂方面或是MV中都包含著成長的一面，希望大家會喜歡。」MARK表示「不僅是音樂，包含個人與團隊都成長了，比起以往更加參與其中並提出意見；這張專輯中主打歌的選定、新歌編舞、服裝造型等反映出我們的許多意見，是首次嘗試的過程，很期待成果如何呈現，專輯的完成讓我感到心滿意足，感覺會成為最喜愛的專輯」。

下月將迎來出道7周年，志晟說道「雖然過了7年，反而更加熱誠，努力的心也更加堅定，感覺是個好的變化」；JENO表示「和成員們活動的這7年我覺得很幸福，彼此互相了解、關係也很親近，有許多好的加乘效果，粉絲們更喜歡我們7個人一起的面貌，正因如此7年來才能如此順利活動著，也更加為團隊著想」；楷燦則說「NCT DREAM原有的畢業體制，使我們自然而然地感覺比其他藝人起步得晚，反而形成優勢，都說7年對偶像是困難的時期，但我可以明確地說，NCT DREAM才正要發光發熱」。

主打歌〈ISTJ〉是首有著高中毒性的混和嘻哈舞曲風格歌曲，歌詞講述ENFP性格者打破MBTI的既定思維模式，充滿自信地以自己的方法去解析性格相反者ISTJ的故事，歌曲委婉地傳遞整個社會對MBTI過度投入現象的警告訊息。MV內容也延續概念，描述NCT DREAM迫降在對MBTI過度投入的世界中逃脫的故事。渽民表示MV以電影「回到未來」為主題，在其中出現醫院和迷宮等背景以及與其相應的服裝，嘗試了許多造型非常滿意，感覺像拍了部漂亮的電影。

專輯還收錄由成員7人共同填詞的歌曲〈Like We Just Met〉，講述「即便相處了很久，但總像初次見面般陷入愛情的我們的關係」，坦率地表達想要約定永遠的心意，對成員們意義非凡。NCT DREAM第3張正規專輯《ISTJ》已在台數位發行。