炎炎夏日來臨，民眾從事水上活動頻率增加，且學童暑假到來，7至8月間往往是溺水案件發生高峰期，另因應桃市府辦理世界客家博覽會將至，主副展區分布於機捷A17至A19各地區，為防範民眾因環繞埤塘意外落水，消防局第三大隊大園分隊於17至18日，在青埔公一公園埤塘辦理2場水域救援演練，精進消防員水上救援能力。

大園分隊長葉昱麟指出，這次演練分3階段，第1階段為救生艇及船外機操作熟悉度測試，模擬在設定水上救援目標後，精準掌控船外機方向與速度，第2階段為人命救援，當船艇接近溺者時熟悉如何救援溺者，其中也包括魚雷浮標等器材使用，最後則是成果驗收，在有時間壓力下，藉由團隊溝通將溺者帶回。

第三大隊大隊長簡慈彥表示，桃園為千塘之鄉，水域案件層出不窮，除希望提高同仁水域救援效率外，也提醒民眾謹記救溺5步「叫叫伸拋划」，第1個叫為「大聲呼救」、第2個叫為「呼叫119或110」、「伸」是利用竹竿或樹枝等延伸物救援、「拋」為拋出繩索或救生圈等浮物、「划」是利用划船救援。最後建議民眾戲水時皆能選擇有救生設備及人員的場所，避免落單行動，保障生命財產安全。