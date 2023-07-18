爭取金城交流道多年的立委吳琪銘表示，完工後可以紓解高速公路壅塞情形，對土城發展是大利多。（立委吳琪銘提供）

國道3號增設金城交流道，高速公路局今宣布工程以27億2000萬元決標。高公路局將於一個月內完成簽約事宜，並於10月至12月間取得工程用地，開始進行施工，預計2027年完工。爭取金城交流道多年的立委吳琪銘表示，完工後可以紓解高速公路壅塞情形，地方經濟成長與醫療服務也都能大幅提升，對於土城發展是一大利多。

吳琪銘指出，國道3號是許多民眾日常通勤的重要交通幹道，然而，中和與土城交流道在尖峰時段經常面臨壅塞的情況。為了分流並紓解這些交通壅塞，並且提供土城地區居民更便利進出國道的交通服務，工程計畫在國道3號約39k＋600的位置增設全向Y型交流道，以銜接金城路。

南出及北出匝道將以單車道匯出主線後漸變為雙車道。北出匝道將採用左、右轉車流分離設計，跨越主線後再與南出匝道的左、右轉車道匯流，有效改善車流交織，使交流道交通運轉更加順暢。

吳琪銘提到，爭取金城交流道過程中困難重重，除了第一階段的可行性評估門檻，也曾歷經地方政府7次退件，終於在立委任期內得以扭轉，於2020年爭取工程總經費59億元，且為加速進程，本工程用地併入「新北市土城司法園區區段徵收計畫」，並由內政部主導區段徵收及用地規畫。