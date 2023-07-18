國民黨總統參選人侯友宜選情低迷，徵召失利的鴻海集團創辦人郭台銘仍動作不斷，國民黨前秘書長李乾龍今(18日)呼籲，既然也是為了台灣和平、台灣人民著想，郭台銘應該三思，不要最後三輸、得不償失；對於郭柯配、郭獨立參選，他也直言，這是民進黨最想看到的結局，也違背了想要政黨輪替的民意。他認為，主要三個政黨中，「大家認為還是國民黨比較有可靠性，這個民氣可用」。

李乾龍今在網路節目《少康上線啦》表示，先一段時間有一篇社論稱，郭台銘若執意參選就會「三輸」，輸掉信用、輸掉台灣和平、輸掉企業，而郭台銘參加國民黨初選時也說，「如果沒有提名，就一定全力支持國民黨提名的人」，我想他言猶在耳。

李乾龍也提到，黨主席朱立倫說郭台銘、韓國瑜是國民黨的資產，這是絕對的，大家都不會否認，國民黨這一段時間一定要團結。李乾龍也說，前黨主席洪秀柱發的文章讓他很感動，洪秀柱在文中說7年前被「換柱」的怨、恨都已經放掉，一心一意想為國民黨，呼籲黨內大佬團結一致，不團結就再度淪為在野黨。

李前龍認為，這一次是國民黨很好的機會，郭台銘既然是想為台灣的和平、想為台灣兩千三百萬人著想，朱立倫也稱是國民黨重要資產，郭的企業也經營得很好，「我們也呼籲，郭董事長應該三思，不要做到最後三輸，那就得不償失了」。

對於郭台銘與民眾黨主席柯文哲的「郭柯配」，李乾龍認為這就是三角督，是民進黨最希望看到的結局，不管是郭柯配或是郭台銘獨立參選的四角督，都會是民進黨當選，那就會違背民意，民進黨把台灣當成提款機，這幾年民眾過得太悽慘，都怨恨在心，有60%以上的民眾希望政黨輪替，而主要三個政黨中，「大家認為還是國民黨比較有可靠性，這個民氣可用」。

李乾龍強調，國民黨要放棄私心，一定要團結起來，把侯友宜的民調拉上來，黨中央的朱立倫和競辦的侯友宜本人作為兩個關鍵人物真的要好好想想，民氣可用，黨主席聽到哪裡有雜音就要去了解、化解，候選人聽到有雜音也要去移樽就教，誠意要夠，第一個困難就是化解郭台銘、接下來就是讓韓粉回來。