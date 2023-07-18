大陸國家主席習近平18日在人民大會堂與來華進行國事訪問的阿爾及利亞總統特本舉行會談。習近平表示，中方正在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，阿方正在著力推進建設「新阿爾及利亞」。中方願同阿方一道努力，發揚光大傳統友誼，推動中阿全面戰略夥伴關係取得更大發展。

會談後，兩國元首共同見證簽署農業、交通、科技、電信、城市可持續發展、貿易、航太、檢驗檢疫、能源、教育、體育等領域多項雙邊合作文件。雙方也發表《中華人民共和國和阿爾及利亞民主人民共和國聯合聲明》。

習近平強調，雙方要在涉及彼此核心利益問題上相互支持。感謝阿方在台灣、涉疆、人權等問題上鮮明支持中方正義立場，中方堅定支持阿方維護國家主權、獨立、領土完整，支持走符合自身國情的發展道路，反對外部勢力干涉阿國內政。

習近平指出，今年是中阿建交65周年，雙方要攜手落實好共建「一帶一路」等重要合作文件，深化在基礎設施、石油化工、礦產、農業等傳統領域合作，拓展航太、核能、資訊通信、可再生能源等高技術領域合作，培育合作新增長點。他說，中方願繼續向阿方提供力所能及的援助，支持阿國經濟社會發展，願進口更多阿國優質產品，鼓勵和支持中國企業前往合作。

習近平指出，中方願同阿方加快落實首屆中國－阿拉伯國家峰會成果，實施好中阿務實合作「八大共同行動」，加強中非合作論壇框架內合作，落實好論壇達卡會議成果，推動構建新時代中阿、中非命運共同體，也祝賀阿國當選2024－2025年度聯合國安理會非常任理事國。

特本表示，感謝中方長期以來向阿方提供各種寶貴支持，阿方堅定支持中方在台灣、涉疆等核心利益問題上的立場，支持中方提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願積極參與共建「一帶一路」，深化阿中全面戰略夥伴關係。

特本表示，阿方也歡迎中國企業赴阿投資合作，更多中國遊客赴阿旅遊，願同中方加強各領域務實合作，深化人文交流合作。他並讚賞中方為公平解決巴勒斯坦等地區熱點問題、促進地區和世界和平穩定發揮的建設性作用，願同中方密切在國際和地區事務中的戰略協作，同時高度肯定中阿論壇和中非合作論壇為促進中阿、中非關係發展發揮的重要作用。