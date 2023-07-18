台灣南投日月潭、大陸杭州西湖第15屆「兩湖論壇」17日在杭州登場，南投縣長許淑華率團赴陸傳捷報，南投縣農會與2家企業簽訂4億元茶葉採購合作意向書（MOU）。國民黨立委賴士葆今(18日)在臉書發文直批，農委會最大本事就是拿政府錢大肆補貼，鳳梨不能銷大陸，農委會鼓勵大量外銷，不顧賤價出售，及產品良莠不齊，變成賣愈多虧愈多，未來只會目睹用更多的大撒幣，來因應兩岸關係日益嚴峻而大幅衰退的外銷。

賴士葆表示，這幾年農委會經常性的新聞就是農漁產品滯銷，政府大補貼的對策。中國大陸原本是最大外銷農產品出口市場，現在已經掉到第4，整體農漁產品外銷大幅衰退，農委會將之歸咎於通膨升息的影響，農委會竟然不覺任何需要究己之處。6月份台東縣長饒慶鈴出席海峽論壇，呼籲能重啟台東鳳梨釋迦輸入大陸，獲得積極回應，讓台東鳳梨釋迦可以恢復輸陸，陳吉仲竟批評中方政治操作，說台東縣這樣是自貶國格。

賴士葆提到，7月17日南投縣長許淑華參加兩湖論壇，很開心為南投滯銷的茶葉簽訂上萬噸MOU訂單，總計10.25億元。目前兩岸官方溝通的管道斷絕，以至於過去「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台停止運作，每次農產品禁止輸陸，被犧牲的就是農民，唯一的解方就是透過這些地方首長親力親為、自力救濟，藉著參加論壇的機會和平溝通交流，為農民打開一條生路。

賴士葆指出，農委會最大本事就是拿政府錢大肆補貼，鳳梨不能銷大陸，農委會鼓勵大量外銷，不惜賤價出售，鳳梨種植成本1公斤9元，農委會補助外銷海運1公斤12元，空運1公斤105元，外銷原本希望賺錢，變成賣愈多、虧愈多，只是為了證明沒有大陸市場，鳳梨還是賣得出去。結果不顧產品良莠不齊，價格自相殘殺，為了讓數字達標政治目的，錢沒有花在刀口上，沒有紮實地做研發、產銷、管理、市調、檢疫等基本功。

賴士葆強調，農委會的補貼罄竹難書，例如，大手筆的補貼進口雞蛋因應國內缺蛋、幾年休耕補助因應缺水甚至創20年新高的補助金、針對國內庫存豬肉不足補助業者增加進口豬肉的誘因，難怪審計部都糾正過農委會的大撒幣！農委會馬上要掛牌升格農業部，會擁有更多的資源，過去幾年農委會的政策荒腔走板，未來只會目睹用更多的民脂民膏繼續大撒幣，來因應外銷大幅衰退以及日益嚴峻的兩岸關係，「除非政黨輪替！」