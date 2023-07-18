針對行政院長陳建仁指禁止師生戀朝未成年方向規畫，教育部學務司長吳林輝表示，未成年學生在身心發展及認知成熟度等方面都不夠，為了保護他們，在《性平教育法》修法時，將嚴格禁止校長及教職員工與他們發展親密關係。

教師與成年學生可以發展戀情嗎？吳林輝表示，那要以權勢是否對等做為判斷要件，如果教師要指導學生論文或涉及評分，兩者就不能發展戀情，因為在這種狀況下，處於不利地位的學生，可能敢怒不敢言，最後受害。

吳林輝表示，這次《性平教育法》修法是要避免權力被濫用，而不是要限制談戀愛。如果是A系老師與B系的學生，B學生也不修A老師的課，那他們的交友將不受影響。

清華大學副校長戴念華說，如果大學師生兩情相悅，沒有對價關係，也無介入他人家庭或第三者的問題，那他們發展戀情，應該是可以的。至於老師若與未成年學生發展戀情，他認為，成年人和未成年人應該負的責任不一樣，一切就回到法律上來處理。

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