熊熊（卓毓彤）今（18日）無預警拋出結婚喜訊，並曬出和老公的婚紗照，讓外界都又驚又喜，不少圈內好友也留言祝福，女星林真亦也PO出陪她去登記的合照，感動直呼「真的好替妳開心」，熊熊也感性回覆「老天收走我一個妹妹，卻給我好幾個妹妹，真心感謝」。

林真亦見證熊熊最重要的時刻，她感動表示「真的好替妳開心！陪妳經歷不少的風雨，知道你真的很辛苦！即便被這個世界殘忍地摧殘，妳卻還是維持著妳的善良與勇敢」，直言「最幸福的女孩非妳莫屬，這都是妳應得的」。

而熊熊也在留言處回覆，「擁有你跟愛語莎兩個好妹妹，是我這輩子的幸福，老天收走我一個妹妹，卻給我好幾個妹妹，真心感謝，我們是一輩子的家人」。其實，熊熊過去曾透露自己小7歲的妹妹罹憂鬱症，年紀輕輕就結束生命，讓她相當崩潰。

她也表示前一天妹妹幫她敷臉、做事，也一起摺衣服，未料隔天就在她面前走了，讓她自責救不了妹妹，也呼籲大眾要正視憂鬱症的嚴重性，好好關心、珍惜身邊的人。

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