嘉義縣太保市公所在代表會支持下，採購60救災濾煙防毒面具給太保、嘉太義消分隊。（取自鄭淑分臉書／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣太保市公所在代表會支持下，採購60救災濾煙防毒面具給太保、嘉太義消分隊。（取自鄭淑分臉書／呂妍庭嘉義傳真）

防火更要防毒！為保障救災義消的安全，嘉義縣太保市公所在代表會支持下，採購60救災濾煙防毒面具給太保、嘉太義消分隊，消防局副局長沈廷衡對公所、代表會贊助防毒面具表示感謝，強調義消是消防同仁最重要的救災團隊，他們的生命安全、健康應受到保護。

太保市長鄭淑分說，消防隊員、義消，在執行滅火勤務時，現場危險指數非常高，除了要防火，還要防毒，因火災現場部分廢棄物煙霧具有毒性，救災弟兄在設備不足情況下，暴露於有毒煙霧中，長期下來恐造成呼吸道傷害。

鄭淑分說，日前有義消弟兄向她反應，在廢棄物火災現場因煙霧具有毒性，濃煙飄移不定，救災人員曝露於有毒煙霧中，長時間工作下來有可能造成呼吸道傷害，如能搭配使用防毒面具，可以防止有毒的氣體傷害救災人員身體，盼公所能補助購買。

鄭淑分感謝代表會支持下，公所才得以補助轄內太保、嘉太義消分隊，購入60組3M救災濾煙防毒面具，防止有毒氣體傷害救災人員身體，更希望能吸引更多的人，加入義消行列。