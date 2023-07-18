凱道16日集會訴求居住及司法正義，民眾不畏酷暑到場發聲，還有人中暑昏倒。民進黨同時在圓山飯店開全代會，總統蔡英文穿著棒球外套大進場，有記者問「總統妳會不會熱？」，蔡英文竟笑回「冷氣還不錯！」引發熱議。國民黨立委鄭麗文質疑，前兩年三度大停電後，蔡政府開始大量實施需量競價，今年加碼最高一度電14元向企業買回，還祭出限溫令，期望今年全台可節電20億度，原來省下的電都在民進黨全代會了。

「民進黨離民意真的很遠耶！」鄭麗文今(18日)發文提到，在冷氣還不錯事件後，民進黨發言人張志豪反擊說「國民黨全代會、民眾黨黨慶，請問會吹冷氣嗎？」請問重點是這個嗎？現在這天氣誰不開冷氣？民進黨真的很會畫錯重點！綠營邏輯真讚！當天室外溫度38度，人家遊行在外，你在圓山吹冷氣！結果被罵了還要硬扯全台灣都別開冷氣？是哪個黨為了節電，要求餐廳、百貨、旅館在用餐時段室內溫度不得低於23度？

鄭麗文質疑，結果自己還在飯店裡吹冷氣吹到要穿外套的，不就是雙標民進黨嗎？更不要說，自己吹冷氣吹到穿棒球外套妝都不會花，當初幹嘛要台電出來要求大家節約用電？還是民進黨冷氣可以吹到爆，在野黨只能在外面曬太陽？口號很會喊，做到的沒半撇！啊不是不缺電？

鄭麗文指出，自從2021年5月13日大停電以後，還有2021年5月17日、2022年3月3日大停電，短短不到一年就高達三次。於是乎，開始大量實施需量競價，在今年4月用電尖峰時間，向企業1度電10元買回，當時台灣電價平均一度1.6元。到了今年，國家提升需量競價金額，最高一度電提升至14元向企業買回，彌補供電缺口。物價上漲，需量競價也跟上而經濟部開始嚴格執行冷氣限溫令，要求營業場所冷氣不得設定低於26度，用餐時間更是不得低於23度，否則開罰。

鄭麗文強調，上個月，高雄國際機場員工抱怨，經濟部稽查室內場所溫度後，警告要開罰，機場就開始變得非常悶熱，每天汗流浹背上班，溫度計顯示30度，結果後來機場直接用黑膠布把溫度顯示器遮住，「掩耳盜鈴的概念！甚至還說穿短袖短褲就不熱了？」

鄭麗文直批，在全台大停電以後，大小跳電不斷，在這之後台電就一直努力宣傳節電，甚至期望今年全台可以節電20億度。幫大家回憶一下：鄭麗文的停電連載寫了十幾集，原來節省下來的電，全都在民進黨全代會了呀？她狠酸賴清德「ㄌㄨㄚˋBOY競選衣，穿比不穿還涼？」