儘管在網路討論高，報名了PLG、T1聯盟和SBL 3的聯盟選秀的世新大學205公分長人吳沛嘉，直到最後的SBL選秀會，終於等到自己的名字被喊出來，於第2輪第2順位被台啤籃球隊點名。

等了一段時間，終於看到自己的名字被放上選秀會榜單，吳沛嘉坦言如釋重負，「也有想過如果選秀會都落選，自己就是自由球員，再去維持手感、找尋其他可能的機會。聽到自己名字的當下有嚇到，因為真的沒抱太多期待，就是平常心看待選秀。」

吳沛嘉透露，確定參加職籃選秀這期間，內心也是相當煎熬，常常凌晨3、4點仍沒睡意，對於新人球季的期許，吳沛嘉的想法很單純，「能拚就拚，盡最大努力展現自己。」

有球員等到了最後一個機會，也有球員獲得多個機會，SBL選秀會第1輪第3順位被台灣銀行選擇的前鋒郭振復，以及第1輪第4順位被裕隆納智捷選擇的後衛王翊帆，在其他聯盟選秀會也有被唱到名，郭振復在T1聯盟選秀會第2輪第3順位獲台中太陽青睞，王翊帆則在PLG選秀會第2輪第1順位被新竹街口攻城獅點名，王翊帆表示，還會和家人討論再決定最後去向。