【立綱氣象報報】周五前午後陣雨 周休北部高溫36度

明（19）日台灣附近南風吹拂，受南方雲系影響，花東、南台灣雨勢較明顯，午後中南部、各山區可能下大雨，氣象局預估，周四到下周日（7/20~7/23）各地大致多雲到晴，不過周六（7/22）今年第5號颱風「杜蘇芮」可能生成，下周一、下周二（7/24、7/25）距離台灣最近，東半部、恆春半島降雨較顯著。

氣象局資料顯示，明日感受悶熱，各地高溫約32到35度，大台北、台東、中南部近山區局部可達36度。受到南方水氣影響，天氣仍不穩定，花東、南台灣偶有陣雨，其他地區多雲到晴，午後對流發展旺盛，中南部、各山區可能有局部大雨，伴隨強風、雷擊，山區要提防坍方落石及溪水暴漲。

氣象局預報員劉宇其指出，周四到下周日（7/20~7/23）各地水氣較少，普遍多雲到晴，台東、恆春半島有零星陣雨，西半部午後有局部雷陣雨，雨勢大多在山區。

今年第5號颱風杜蘇芮預估周六（7/22）生成，下周距離台灣最近。（圖／氣象局）

值得注意的是，目前菲律賓東方海面有一熱帶系統，結構還不是很好，氣象局預估，周四（7/20）會發展成熱帶性低氣壓，周六（7/22）增強為今年第5號颱風杜蘇芮，朝呂宋島一帶通過的機率最高，下周一、下周二（7/24、7/25）通過菲律賓北邊時距離台灣最近，東半部、恆春半島有短暫陣雨，西半部仍多雲到晴。

「杜蘇芮」大致維持輕颱強度，是否會發布海上颱風警報還得繼續觀察，至於第4號颱風「泰利」，氣象局預估將在12小時內減弱成熱帶性低氣壓，不會有雙颱共存的情況。