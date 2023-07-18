團隊影像紀錄台灣杉木。（公視提供）

《我們的島》團隊，2020年拍攝蘭嶼珊瑚白化。（公視提供）

第12屆總統文化獎今公布，台灣媒體唯一以「環境」為報導主題的新聞性節目，也是公共電視開播以來歷史最久的新聞性節目《我們的島》獲得本屆總統文化獎社會改革獎。製作人于立平表示，感謝評審與主辦單位，社會改革獎頒給公視《我們的島》，不只是對節目的肯定與鼓勵，也是對於台灣媒體的激勵；她也提到「在這個充斥假訊息的紛亂年代，身為媒體的我們，更不應該忘記自己的使命」。

《我們的島》25年來堅持報導真相，監督政策，上山下海到台灣各地，揭露少被關注的環境事件，希望透過報導與影像，促進社會對話，見證台灣環境變遷，發揮影響力，尋求解決與改變的可能性。

于立平認為，這是在做一個媒體應該做的事情，負起一個媒體人的該有的責任，希望能形塑一種新的環境公民力量。她感性提到，「感謝一路來，曾經一起工作、奮鬥過的島民們，以及多年來在各領域一同守護土地的朋友們，謝謝你們陪伴著《我們的島》，並與台灣環境一起成長」。

于立平說：「25年的時光，有欣喜、有挫折、也有瓶頸，當我們看到台灣的環境意識逐步抬頭的同時，也擔憂一波波不公義的政策仍然持續的發生」。她也認為，守護台灣環境是一場未竟之役，未來要努力的還有很多，也將會跟著《我們的島》團隊「繼續用影像記錄我們所愛的這片土地」。

《我們的島》已製作超過一千多集的專題報導，累積超過二十五年的珍貴環境影像，見證台灣環境的變遷，等於是一本動態的環境歷史書；節目曾獲卓越新聞獎社會公器獎，去年也獲「2022台達能源與氣候特別獎」，並入圍第48屆曾虛白先生新聞獎影音類公共服務報導獎。