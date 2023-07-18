警方查獲毒品咖啡包51包、安非他命、海洛因、毒品吸食器等。（圖／警方提供）

警方查獲毒品咖啡包51包、安非他命、海洛因、毒品吸食器等。（圖／警方提供）

新北市林口分局日前接獲通報，轄區內有人開毒趴，警方前往查緝，當場逮捕3男2女，並起獲毒咖啡包、安非他命、海洛因、毒品吸食器等，詢後依毒品危害防制條例移送偵辦，將持續追溯毒品來源。

警方表示，於15日接獲友善通報，疑似有人開毒趴，警方立即前往臨檢，警方抵達現場後發現房內有三男兩女，桌上放有精品偽裝的毒品咖啡包及毒品，經清點有毒品咖啡包51包、安非他命、海洛因、毒品吸食器等，警方將5名犯嫌（33歲黃男、21歲林男、22歲葉女、39歲紀女、40歲張男）帶返經同意採尿送驗，詢後依毒品危害防制條例移送偵辦，將持續追溯毒品來源。

林口分局表示，毒品包裝推陳出新，常以知名圖案、標誌或商標為外觀包裝吸引注意力，尤其現在正值學生暑期期間，呼籲青少年們切勿因好奇碰觸毒品危害身心健康。警方將持續落實警政署推動之「清源專案2.0」及「社區警政再出發」，加強安居緝毒之量能，展現維護治安之決心。

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