不久前江西技術學校食堂吃出鼠頭卻辯稱「鴨脖」而轟動一時，近日廣州又有學生在一所職業學校飯堂食飯時，發現菜餚內有疑似安全套的膠狀物。經向校方檢舉後，校方宣稱該異物是「鴨子眼球膜」。廣州市監管部門今日（18日）宣佈展開調查。

據《極目新聞》報導，發現飯菜中有異物的學生表示，近日他在廣州增城華世外語藝術職業學校接受為期18天的培訓，昨（17）日是即課程的第6天，在校內飯堂用餐時發現菜裡有異物，當時在場人士均認為異物是保險套，遂向媒體爆料。

媒體隨後向校方詢問，校方發表公明聲明說：已問責全體廚房員工並進行扣錢處罰，對於涉事廚師予以開除處理。同時將成立專門的小組進行內部調查，包括追蹤原材料供應鏈、排查可能的操作失誤和檢查食堂流程。校方對於該異物的認定為「鴨子眼球膜」。

江西校方一邊指異物是鴨子眼球膜，卻同時問責全體廚房員工並進行扣錢處罰，對於涉事廚師予以開除。（圖／極目新聞）

涉事的李姓同學表示，對於校方的解釋，他不能接受，一方面膠製異物與鴨子眼球膜有較大區別，另一方面，學校給予的解釋沒有協力廠商的檢測報告作為支撐，「如果有協力廠商的報告，我認可，如果沒有，我的要求就是退還剩餘幾天的餐費，並改善食堂的衛生條件。」

17日晚，廣州市華世外語藝術職業學校工作人員回應記者稱，經過初步調查，該異物系鴨子的眼球膜，他們已將相關樣品保留，並向家長和學生解釋說明此事，以消除誤會。但是記者追問有關該異物的鑒定是由哪家機構作出的？此事是否上報屬地市場監管部門？上述工作人員並未作出明確回覆。

增城區市場監督管理局18日通報稱，相關媒體報導事件後，當局已立即會同區相關部門及屬地鎮街開展調查，目前已責令涉事食堂關閉，密切關注就餐培訓學員身體狀況。相關樣品妥善封存並移交協力廠商權威機構檢測中。當局將秉持實事求是、依法依規的原則嚴肅認真調查處置，核查結果將第一時間對外公佈。

江西技術學校發生轟動一時的學生食堂吃出疑似鼠頭卻辯稱是鴨脖的事件，最後省政府多個部門成立聯合調查組調查，確定該異物為「鼠頭」。（圖／微博）

上個月江西技術學校才發生轟動一時的學生食堂吃出疑似鼠頭卻辯稱是鴨脖的事件，經發圖文上網後引爆爭議，原先官方組織2 次調查皆稱該異物是「鸭脖」而非「鼠頭」，遭外界譏為「指鼠為鴨」，最後省政府多個部門成立聯合調查組進行調查，最終確定該異物為「鼠頭」。《央視新聞》並稱，涉事食堂的食品經營許可證已因此案被吊銷。