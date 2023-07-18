韓國女星河娜京參加選美小姐而踏入演藝圈，給人性感形象的她，演過《芙蓉閣之戀》、《南瓜花之戀》，更曾在電影《女房仲砲友》獻上全裸演出。2012年她在青龍獎慘摔露點，登上搜索關鍵字冠軍，卻被質疑博版面，私生活也頻出狀況，原來她被控搞上人夫，竟主動找正宮攤牌已懷有身孕，甚至在法院喊冤：「我才是受害者」，對此法官不予採信，需判賠正宮上千萬元。

綜合韓媒報導，河娜京主張交往初期並不清楚男方已婚，後來得知真相仍保持聯絡，僅是想拿回借走的錢，並向法官喊冤：「我承受懷孕跟墮胎帶來的精神痛苦，卻被要求賠償並不合理」，更稱：「我從受害者變成加害者。」而最後法官審理後，判決河娜京敗訴，以通姦罪的罪名要她賠正宮1500萬韓幣（約40萬元新台幣）。

據報導，河娜京是在2021年底於釜山的聲色場所認識男方，不久便陷入愛河，之後更懷有身孕。見此，男方承諾與正宮離婚，並為她移民越南卻遲遲沒進展；結果，河娜京私下找上正宮，坦承婚外情及懷有身孕；除此之外，正宮指控河娜京曾傳簡訊透露性事「我們每天發生2至3次關係，因為妳老公說想讓我懷孕」，簡訊中還提到：「妳老公說妳子宮不好才不孕，所以一直不肯行房事」，這也讓正宮有證據以司法討回公道。

하나경, 오인혜 영화제 노출로 세간의 이목을 집중시킨 배우들인데 존재감은 미흡하네요. 더구나 이번에는 하나경의 꽈당이 검색어를 순위를 차지하네요. 연기력으로 스스로의 가치를 놓이면 좋겠다. pic.twitter.com/YTxPYmpM — 씨네21i(주)다우기술 아이리스2 (@ZlgamCom) December 1, 2012 A

河娜京出道以來，作品數量不多，最為人所知的莫過於2010年出席韓國電影盛會青龍獎，身穿一襲上下齊開衩的黑色禮服走紅毯，不幸摔倒在地上，傲人凶器掉了出來，因沒做保護措施，乳頭直接跑出來見客而備受討論，卻多是負面評價，許多人質疑她腿粗、故意摔倒只是企圖博版面，成為爭議人物。