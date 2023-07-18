台港經濟文化合作策進會於18日下午召開第五屆董事、監察人第五次聯席會議，董事長詹志宏於會上表示，政府自今年2月20日起恢復港澳居民來台自由行，台港交流已逐步回溫，策進會規劃之多項台港經貿、文化交流及關懷協助在台港人適應生活之系列活動，也緊鑼密鼓地展開，期盼藉由多元活動為台港交流注入新的動能。

詹志宏說明，策進會規劃在今年下半年辦理十餘項以台港為主題之交流活動，包括台港食品產業交流團、台港文化合作論壇、台港旅遊觀光交流、台港澳學生職涯培訓及地方參訪、香港主題影展、港人生活經驗分享podcast、港人適應生活講座、台港友誼盃足球交流賽、「我城與我們-港情港事」podcast、「2023港覺濠台」IG圖文徵選活動、好友港節市集等系列活動。

詹志宏說，期盼透過多元活動促進台港經濟、文化交流，增進台港相互理解，也為疫後台港互動注入新動能。

針對近年以各種事由來台居留，以及申請定居打算長期在台生活的港人，詹志宏表示，策進會及交流辦持續走訪港人社群，關懷及聆聽港人心聲，除蒐集、了解香港朋友所遇問題提供政府參考，並盡力提供相關協助，盼能透過成功適應案例及在台港人社群的協力，幫助更多港人及家庭順利在台落地生根、安居樂業。