財政部今日公布遺產申報稅額試算服務統計，累計到今年5月底，申請試算服務達12.8萬件，符合條件者有8.4萬件，占65％，而有35％案件不符合，最常見的原因是持有上市櫃股票，股票價值涉及公司資產淨值計算。

為便利民眾辦理遺產稅申報，財政部自2022年1月1日起，實施「遺產稅申報稅額試算服務」，遺產總額在3000萬元以下單純案件，民眾只要在親人死亡之日起6個月內，透過1張申請書或e指線上申請試算服務，由國稅局主動蒐集整理遺產及扣除額等資料，提供試算通知書，民眾確認試算內容無誤並回復，即完成遺產稅申報。

並自2022年7月1日起，陸續精進縮短試算書表提供期程為30日、辦完死亡登記者可免檢附死亡證明書或除戶資料、民眾填妥國稅局所提供之確認申報書，就就近洽任一國稅局臨櫃遞送，由代收國稅局收件、核定及發給遺產稅免稅證明書或繳清證明書。

從實施到今年5月底，申請試算服務案件達12.8萬件，符合條件者約8.4萬件，占65％。而不符合的35％案件，主要有幾項原因包含遺產是未上市櫃公司，涉及公司淨值計算、被繼承者在死亡之前兩年有贈與給子女或者特定親屬，涉及贈與稅可扣抵稅額計算，以及集保查無股票收盤價或者該公司下市，或者被繼承者持有共同持有的資產。