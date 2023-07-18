越南發生一起情節誇張的虐待事件。一名26歲男子涉嫌虐待女友的14歲兒子，手段恐怖，包括強行把少年的頭按進水裡、火燒少年的私處，警方已逮捕施暴男子，男子辯稱自己是因少年不聽話才出手管教。全案正由警方調查中。

越南網媒越南快訊（VnExpress）17日報導，此事發生在越南西南端與柬埔寨交界的安江省（An Giang）靜邊縣（Tinh Bien District）。26歲男子陳清和（Tran Thanh Hoa）3年前到靜邊與一名女子同居，這名女子是單親媽媽，除了女子的兒子，陳與女友還生了一個孩子。

近來鄰居多次通報陳清和向女友14歲的兒子施虐。警方調查發現，少年身上多處受傷，包括私處。靜邊當局說，少年起初很害怕，僅稱自己的生殖器是被冰塊所傷，因為家裡經營冰塊生意，自己經常幫忙送貨。後來，在偵訊人員鼓勵之下，少年才吐露是母親的同居男友對自己施暴。

陳清和向警方坦承，自己曾多次出手管教少年，包括以木棍毆打、把少年的腦袋按進水槽、用打火機燒灼少年的生殖器。警方也檢查了少年的傷勢程度。目前少年已由警方送離母親身邊，暫時安置於親戚住處。

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