因應國內缺藥問題，行政院昨日預告「藥事法第二十七條之二必要藥品清單」修正草案，一口氣增加81項必要藥品，本次增加品項主要為「抗感染」、「細胞毒性及輔助性化療藥品」、「心血管藥品」三大類。不過第一線藥師仍指出，食藥署每隔一段時間都會增加必要藥品清單，但只要政府部門不硬起來向廠商開罰，缺藥問題永遠會存在。

食藥署上次修正必要藥品清單是在民國109年，當時共公告398項必要藥品，食藥署副署長陳惠芳表示，去年底起因應缺藥問題著手修正，當時曾預告要增加至433項，但後續考量各方需求，決定以世界衛生組織（WHO）2021所列之必要藥品清單為架構，因此擴大至479項。

陳惠芳指出，本次新增的81項必要藥品以「抗感染」、「細胞毒性及輔助性化療藥品」、「心血管藥品」這三大類最多，而被列為必要藥品清單的品項，之後如因原物料等各種因素導致缺藥，依法得在6個月前提前向食藥署告知，否則政府可依藥事法進行開罰。

她進一步表示，一旦廠商在6個月前通知可能缺藥，食藥署就能提早啟動專案進口或製造，確保國內仍有學名藥物可用。若廠商未能如期進行通報，則可依法公開藥商名稱、地址、負責人姓名與違反情節，累犯者或情節重大者可處6萬元以上，30萬元以下罰鍰。

開業藥師沈采穎表示，本次新增的必要藥品看似無太大問題，重點在於食藥署有沒有對違規廠商實際進行開罰？畢竟過去有太多案例是必要藥品缺藥，但廠商卻未能在規定的6個月前通報，如果食藥署不依法開罰，廠商永遠不會怕。

例如前陣子爆出的多款化療藥物，包含Cisplatin、Cytarabine、Methotrexate、Capecitabine等庫存都不滿6個月，顯然廠商未盡到在半年前提前告知的義務。沈采穎質疑，食藥署為何不依法向廠商開罰？

沈采穎說：「食藥署雖然把一堆藥列為必要品項，但若廠商都沒依法通報，等遇到缺藥時都只剩3、4個月的庫存，那這份必要藥品清單依然沒有意義，究竟是要列給誰看？」

此外，不僅食藥署未針對違規廠商開罰，沈采穎更指出，未依法於6個月前進行通報的廠商，健保署更可依藥品支付辦法第12之1條停止給付一年，「但缺藥到現在有任何一間廠商被健保署開罰嗎？」

沈采穎認為，除了食藥署要硬起來向廠商開罰之外，健保署也應站出來向未依法進行通報的廠商祭出停止給付的罰則，否則這些藥廠根本不痛不癢，將繼續小看台灣市場把台灣人民當次等公民對待。