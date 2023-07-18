女星小S（徐熙娣）與圈外人許雅鈞結婚後，先後生下3個可愛女兒，3人也承襲媽媽優良基因，個個長得亭亭玉立，最近更時常受邀各種活動，甚至一起登上雜誌封面，其中二女兒Lily（許韶恩）還被視為最仙、最快比小S漂亮的。Lily近期分享出國穿搭美照，衣服沒穿好小露香肩、仙氣飄飄的模樣讓全網又戀愛了。

Lily昨（17）日在社群上傳月初到廈門旅遊的美照，畫面中穿了平口小可愛搭配粉色罩衫，紮了一股辮子，頭上還配戴粉色小花頭飾，整個人甜到不行，像是仙女下凡；而出了名進行嚴格身材管理的Lily，露出鎖骨線條，纖細體態令人眼睛為之一亮。

而廣大網友見到Lily粉嫩系穿搭，再度戀愛了，紛紛大讚，「這是花仙子吧」、「快比小S還要漂亮了」、「越大越美，沒有長歪啊」、「趕快跟姊姊一樣出道拍戲吧」；粉絲認出Lily這套衣服，是月初她跟家人到廈門旅遊，她開心打保齡球時的造型，下身還是一件超短牛仔褲，秀出她不輸媽媽的美腿。

小S和老公許雅鈞結婚後，生下大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）和許老三（許曦恩），3人也越長越漂亮，先前Lily過生日時，仙氣爆表的外貌，竟讓大票男粉絲搶著喊小S岳母。