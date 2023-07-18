DBS星展銀行全面下修亞洲主要國家2023年GDP成長率，台灣、新加坡分別下修1個百分點，香港、越南下修1.5個百分點，更新後估測值分別為台灣0.5％，新加坡1.2％，香港4.8％。越南4.6％，原因都出在疫後解封的中國大陸經濟未如預期，甚至供給端的提振景氣力道已經開始減弱，同步下修2023年GDP成長率至5％。

星展集團資深經濟學家馬鐵英18日表示，中國大陸出口最新統計再次下降，進口總額也在下降，均反映了內地製造業需求即使在重新開放之後也沒有大幅回升，而製造業需求表現低迷與房地產市場疲軟，加上缺乏大規模基礎設施的振興景氣措施，進而影響到韓國和台灣5月份對大陸市場的出口，即使減少幅度已較4月份略有縮小。

「這次下修的幅度是比較多」，馬鐵英說，星展對亞洲主要經濟體2023年GDP年增預測，這次普遍下修1個百分點，台灣自第二季預估的1.6％下修至0.5％，背後考量的因素，一個是中國大陸，一個是歐洲，兩個市場的經濟復甦都不如預期，大陸服務業的解封後報復性消費，對周邊亞洲經濟體貿易的提升有限。

北亞區的進出口貿易數據顯示出重要科技行業的景氣尚未復甦。5月份中國大陸個人電腦出口月減10.9％，手機出口降幅加深至-25％；5月份韓國半導體出口再次衰退36.2％；台灣電子零件出口4、5月連續出現-8.6％、-9.9％，半導體業仍陷在去庫存困境，根據歷史經驗，目前的去庫存過程還將持續好幾季，直到2023年底。

相較於北亞區的投資不振，馬鐵英指出，東協供應鏈的多元化成功吸引北亞區的青睞，今年第一季日本對東協6國的 FDI（外人直接投資）淨流入年增24.3％，達到53億美元；今年前四個月，台灣對東協6國的批准FDI年增大幅飆升461％，達到16億美元，主要來自蘋果供應鏈的轉移，全球最大筆電製造商廣達於4月宣布投資1.2億美元在越南建設第一家工廠。此舉已意味著台灣六大代工電子製造商：富士康、和碩、仁寶、英業達、緯創資通和廣達，均已在越南設立子公司。

惟，馬鐵英提醒，亞洲科技業從北亞區轉向東協市場，並不意味著中國大陸將因此失去全球供應鏈的主導地位，大陸企業對東協投資的增加帶動了大陸中間產品的出口，深化中國大陸與東協的貿易聯繫。而且中國大陸在產業群聚部份擁有經濟規模、消費市場規模、勞動力素質、基礎設施條件等方面的明顯優勢，即使外國企業對於擴大中國大陸業務變得謹慎，但仍不願退出或與中國市場完全脫鉤。