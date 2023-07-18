歐洲議會在網站發布訪台訊息。（取自歐洲議會官網）

歐洲議會「外交委員會」（AFET）代表團應我國政府邀請，將於7月25日至27日訪問台灣。外交部今天表示，訪團在台期間將拜會蔡英文總統、賴清德副總統等人，並將與我方相關單位討論外交事務合作及印太戰略，深化與我國及印太地區理念相近國家的關係。

外交部發言人劉永健指出，AFET訪團由該委員會副主席率領，成員包括8位跨黨團歐洲議會議員及歐洲議會秘書總處官員與相關黨團政策顧問共15人。外交部對歐洲議會外交委員會組團正式來訪，表達誠摯歡迎。

訪團在台期間將拜會蔡英文、賴清德，國安會祕書長顧立雄、數位發展部長唐鳳，並分別接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，將與我方相關單位討論外交事務合作及印太戰略，深化與我國及印太地區理念相近國家的關係。

劉永健表示，該訪問團是歐洲議會繼110年「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」及去年國貿委員會（INTA）代表團來訪後，連續第三年歐洲議會委員會籌組正式代表團來台。外交部歡迎歐洲議會以實際行動支持台灣，並將持續與歐盟及理念相近夥伴攜手合作，提升歐洲對台海和平穩定與繁榮之重視。