曾幫前衛福部長陳時中操刀台北市長選戰的藝人「焦糖哥哥」陳嘉行，今(18日)在臉書發長文為民進黨大選獻策，指出政治人物要做的功課就是找抖音網紅合作，讓年輕人認識、認得民進黨總統參選人、副總統賴清德。對此，網友也傻眼回應: 「不愧是把鋼鐵部長，打造成粉紅貓男的團隊」、「焦糖來亂的是吧？」、「請鬼拿藥單」、「民進黨先前才說要禁抖音」。

焦糖陳嘉行表示，「民進黨很難再出現第二個蔡英文了」，指出蔡英文當年是時空背景造就「辣台妹撿到槍」，以及選擇通過婚姻平權，年輕人站出來挺蔡英文，「今年沒有亡國感，你要對賭大家含淚支持，風險實在太高」。並指出賴清德的社群問題就是「沒有聲量」，要流量除了下廣告，就是要跟有流量的YouTuber、IG及抖音網紅合作，臉書方面「側翼敗票」心結未解，支持者掏心掏肺卻被各種當戰犯。

焦糖陳嘉行認為，臉書通路先顧好，至少在這個平台可以領先，「抖音在台灣有四百萬用戶，我是建議政治人物要經營抖音，如果你不立法禁止它，又舉不出抖音跟國安問題的直接證據，你也不加入，就把這個戰場直接讓給藍白陣營了。現在遠水救不了近火，要做的功課就是找抖音網紅合作，不論是議題或幫忙增加抖音用戶的年輕人認識、認得賴清德。」

但這個建議也讓網友非常傻眼，在臉書貼文留言回應「你能確定抖音沒被中國政府內嵌後門嗎?這次是抖音下次呢？小紅書是不是也可以了？這種東西就是淺移默化的，一旦你接受就離不開了，為了選票有些事能做，有些事是不能做的，這才是我們該堅持的台灣價值」、「先禁抖音，再找抖音網紅？」

相關新聞被轉到PTT後，鄉民也吐槽：「民進黨先前才說要禁抖音，陳嘉行就建議賴清德要跟抖音網紅合作」、「焦糖來亂的是吧？抖音？瘋了嗎」、「聽你的話就變鬧鐘了」、「焦自己初選都輸，沒資格放屁」、「找鬼拿藥單」、「抖音一響，父母白養」。

許多網友也大酸，「去年阿中能這麼搞笑，就是靠阿糖這智囊」、「不愧是把鋼鐵部長，打造成粉紅貓男的團隊」、「這位人才、快到智囊團吧」「焦糖太會了，這招下去柯粉會氣哭」、「有焦糖，年輕人選票穩了，小刀望塵莫及」、「幫翻譯：我就是抖音網紅」、「這時候抖音又沒有國家安全的問題了」。

不過也有網友認真回應，「老實講完全沒說錯…..抖音本來就洗腦神器」、「焦糖進步了，其實tiktok在下沉市場很強」、「現在一堆國小、國中生都有在用。影響力非常大」、「別鬧了，找抖音網紅合作一定更慘，但我同意民進黨應當要經營抖音宣傳政績，不然民進黨在抖音上，被三分真、七分假的資訊打的很慘，無力反擊」。