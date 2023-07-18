《VIVANT》遠赴蒙古拍攝近2個月。（friDay影音提供）

日劇《VIVANT》集結堺雅人、阿部寬、二階堂富美、松坂桃李、役所廣司等超強主演陣容，在日本首集收視率開出平均11.6％之外，當晚更以多個關鍵字稱霸世界推特熱搜冠軍，除了豪華演員陣容之外，劇組還遠赴蒙古拍攝近2個月，電影級的製作規格讓網友直呼：「好想在大銀幕看啊！」

該劇從公布到16日開播為止，不僅對故事內容保密到家，甚至連預告都沒有，引發許多觀眾的好奇心，然而光是演員陣容就相當值得期待，首集更以將近2小時的長度，展現劇組遠赴蒙古拍攝的成果，除了男主角堺雅人的精彩表現以及疑似「雙重人格」的演技，二宮和也在最後的突然現身，更讓粉絲驚喜萬分，收視率也順利突破雙位數，空降夏季檔收視冠軍寶座。

故事從堺雅人任職的丸菱商事出發，他經手的案件意外發生匯錯款事件，逼得他不得不到當地追錢，隨著劇情發展，他所飾演的乃木憂助更被觀眾發現疑似有雙重人格，而緊張的飛車、槍戰等戲碼更是日劇史上少有的大場面，除了與阿部寬、二階堂富美的相遇過程令人意外，首集最後的二宮和也則成為最大彩蛋，同時擁有超過6位以上的主角級演員簡直無人能敵。

《VIVANT》每週二在friDay影音、KKTV更新。