台北市商業會暨開元聯誼會今為國民黨總統參選人侯友宜成立後援會，超過350位企業家齊聚力挺，台北市長蔣萬安稱讚侯友宜是一位務實做事且有遠見的首長；而在弊案叢生的現今，更是需要他的正義與魄力為國家撥亂反正，並帶領國家走出新局。

侯友宜致詞時表示，自己一生為保家衛國、安定社會而奮鬥，未來也一定可以做到「國家安全、社會安定、人民安心」，讓台灣這塊土地的人民穩定繁榮的走下去。

侯友宜以新北為例，這些年努力讓新北市脫胎換骨，和台北市、基隆市、桃園市攜手，將北台灣變成一個富具競爭力的千萬人口大都會。但無奈的是，即便很努力在做，卻面臨許多困境，防疫期間，民進黨聽不見民意、未給予公平的資源協助；在國家建設上，也無法做到不分你我。再者，國家安全也碰上了更大的挑戰，兩岸陷入兵凶戰危，因此，面對國民黨徵召時便義不容辭，全力站出來為人民打拚。

「民進黨做不好就該換別人來做」侯友宜強調，人民期待的是一個能夠讓「國家安全、社會安定、人民安心」的政府。當年自己在台北，作為基層員警保家衛國，四十年後則為了同樣的信念，從台北再出發，一定努力，讓兩岸之間能夠和平、台海之間能夠穩定，帶領台灣這塊土地的人民及下一代走向穩定繁榮。

國民黨主席朱立倫表示，民進黨執政這些年來兩岸陷入兵凶戰危，在內政缺電、缺蛋、缺口罩、缺快篩，年輕人更是面臨低薪高房價，讓人看不到未來。政黨輪替，讓民進黨下台反省，已是台灣當前的主流民意，唯有大家砲口對外，堅定信心，明年一定能贏得勝利。

台北市長蔣萬安表示，侯友宜市長從基層做起一路到新北市長，任內推動塭仔圳、五股垃圾山的改變，也和台北市共同合作1200月票及雙北捷運環狀線，足見他是一位務實做事且有遠見的首長；而在弊案叢生的現今，更是需要他的正義與魄力為國家撥亂反正，並帶領國家走出新局。

最後後援會長易文沐從侯友宜手上接過後援會戰旗，象徵將帶領台北市商業界，為侯友宜打贏2024選戰；榮譽會長王令麟、名譽會長吳發添也送上代表為國家帶來希望的好菜頭為侯友宜帶來「包中」祝福的粽子，期許侯友宜可以為人民打拚，為國家拚出好的未來。