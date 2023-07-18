台北市1名曾姓慣竊，日前跑到文山區行竊，他為躲避警方查緝，先開車停於遠處，再利用腳踏車代步前往行竊，得手後他還刻意變5次裝又換車，想混淆警方辦案，但最終還是被警方逮捕。

警方表示，日前接獲民眾報案表示住家遭小偷闖空門竊取錢包、現金，損失數萬元，經警方調閱監視器，分析比對嫌疑人影像及犯罪手法，發現曾姓犯嫌涉嫌重大，警方遂通知曾嫌到案說明，全案詢後將曾嫌依竊盜罪嫌函送臺北地檢署偵辦。

警方調查，曾嫌利用深夜犯案，犯案前駕駛貨車停放遠處，下車後便變裝騎乘自行車四處探勘地形尋找目標，後發現一處住宅公共出入大門未關，即趁夜深無人之際，進入民宅撬開門鎖入內行竊，犯案後逃逸離開時曾嫌更將腳踏車棄置路邊，改搭乘計程車離開，為躲避警方追緝，犯嫌於逃逸路途中多次竊取路邊雨衣及安全帽變換衣著，企圖混淆警方，製造監視器斷點，警方最後順利掌握犯嫌身分，成功破獲曾嫌連續竊盜案。

據了解，曾嫌有多項竊盜、毒品及偽造文書前科，先前就曾有多次變裝行竊紀錄，生性狡猾且犯罪手法熟練，常利用深夜民眾休息之際，侵入居民住處竊取財物。

文山一分局呼籲，民眾應定期檢視住宅安全性，此外各警察機關亦有提供「治安風水師」住家安全檢測服務，為防護財產安全，建議屋內門鎖應換裝材質堅固之多段式門鎖，破壞需耗費比較長時間的門鎖，通常竊賊就會望而卻步，因每增加一分防護設備難度，竊賊就增加一分被逮的風險，減少成為竊盜行竊下手目標。故再次提醒市民竊賊常利用無人之際趁隙竊財，務必多加留意，避免宵小逮到機會犯案，文山一分局也將持續打擊宵小，淨化轄區治安，保護人民財產安全。