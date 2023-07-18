解決缺少濕拖功能和機身過重等痛點，瑞典家電品牌Electrolux伊萊克斯，今（18）日正式宣布推出品牌首款輕量化UltimateHome極適家居700輕量無線濕拖吸塵器。其1.9kg輕巧機身，無論乾吸或濕拖皆能輕鬆應對，並具備獨家免手洗淨污分流系統，無須弄髒雙手即可自動以清水洗淨拖布。

伊萊克斯極適家居700輕量無線濕拖吸塵器，1萬6900元。（伊萊克斯提供）

根據伊萊克斯的使用者調查，一般消費者在使用吸塵器，除了吸力不足、使用時間短、吸頭無搭配LED燈等常見問題外，更多人希望能擁有濕拖與乾吸兼具的吸塵器。除了濕拖之外，更有將近9成的使用者在意吸塵器的輕量設計，伊萊克斯的複合式機型極適家居700輕量無線濕拖吸塵器，輕量化設計特別受到女性族群青睞，其輕量化優勢尤其受到每周至少清潔2至3次以上的重度使用者喜愛。

濕拖功能有別於一般市面上需要以手清洗拖布機款，極適家居700 輕量無線濕拖吸塵器承襲濕拖吸塵器系列「免手洗淨污分流系統」清洗方案，以LED免沾手濕拖吸頭搭配獨家淨污分流清洗槽，獨特的內外雙槽設計，讓槽內的淨水與污水徹底分離，可自動清洗濕拖布髒污，並快速將多餘水分刮乾，使每次濕拖都能以潔淨拖布完成。清潔完畢後，污水可從清洗槽側邊排水孔集中排出，不需用手清洗。