總統文化獎今（18）日公布本屆得獎名單，分別為「文化耕耘獎」廖瓊枝、「在地希望獎」花蓮縣噶瑪蘭族發展協會、「人道奉獻獎」社團法人中華民國南洋台灣姊妹會、「青年創意獎」張徐展及「社會改革獎」我們的島。

「文化耕耘獎」由台灣第一苦旦廖瓊枝獲得，她對台灣傳統戲曲文化有著莫大貢獻，曾獲傳藝金曲獎、國家文藝獎、行政院文化獎、二等景星勳章、無形文化資產保存者等殊榮，除此之外，更致力於傳統藝術傳承，不僅親自赴全台學校及社區授課，也製作唱腔錄音及教學影像，為歌仔戲建立完整表演體系，可謂「文化耕耘」的最佳代言人。

「在地希望獎」獲獎者花蓮縣噶瑪蘭族發展協會（Lala Ban 新社香蕉絲工坊），則積極推動噶瑪蘭族傳統技藝，以傳統工法、取之自然的香蕉絲織品，復興即將失傳的噶瑪蘭族文化，並找回族群認同感，也織出台灣族群變遷的歷史中，獨一無二的的文化資產，而文總影像專案《匠人魂》，也特別前往花蓮拍攝嚴玉英匠人及Lala Ban 新社香蕉絲工坊，為重要的台灣歷史文化留下影像見證。

「人道奉獻獎」得獎者社團法人中華民國南洋台灣姊妹會，是台灣第一個由東南亞婚姻移民女性自主成立的全國性民間團體，致力於推動台灣的多元文化，及消弭過去社會對新移民的刻板印象。他們積極參與權益倡議、法令政策的改革，並協助新移民姊妹走出孤立，鼓勵她們積極成為社會參與者，而此團體的實際影響力，更擴展到修法層面，為新移民女性打造更全面且完善的居住環境。

「青年創意獎」則由當代藝術家、實驗動畫導演張徐展奪得，張徐展以卓越的藝術才華為傳統百年紙紮工藝賦予新意，大膽探索並融合文化在地性與國際性，透過精巧的逐格動畫影像，創造出令人讚嘆、如魔幻樂園般的精彩作品。除此之外，藝術成就更廣受國際肯定，不僅多次獲邀國內外美術館雙年展、三年展及電影節展出，更鬆動了美術館與電影院的影像邊界，打破傳統與當代的框架，創造新的可能，更是台灣首位榮獲德意志銀行年度藝術家獎的藝術家。

「社會改革獎」則由公共電視節目《我們的島》團隊榮獲，長期追蹤環境生態、關懷土地問題為使命的公視節目《我們的島》團隊，耕耘環境議題已長達二十五年，不僅成為公視開播迄今歷史最悠久的新聞性節目，也是電子媒體中唯一以環境議題為主的塊狀節目。透過深刻動人的影像紀錄，傳遞台灣土地受創的聲音，探討環境政策施行的利弊，進而從永續發展的角度追尋台灣未來的道路，展現媒體對社會改革的影響力。

文化總會祕書長李厚慶表示，在疫情趨緩後，台灣國民日常生活逐漸回到軌道，也再度看見台灣豐沛的創作能量，第十二屆總統文化獎報名情形相較過往更加踴躍，不僅投稿件數比起上一屆增加數十件，報名者背景也更加多元，像是性別、年齡，各專業領域的個人及團體皆踴躍參與，更包含原住民、新住民等不同族群，凸顯出台灣的多元價值。