烏俄戰爭中造成烏軍數百輛車輛、資材損失的俄國滯空彈（俗稱自殺無人機）——「手術刀」（Lancet-3）的開發者扎哈羅夫（Alexander Zakharov）首次接受俄羅斯媒體採訪，這也是手術刀工廠第一次曝光的影片，雖然沒有揭露具體產量，扎哈羅夫表示目前產量翻了50倍，他需要一輛電動滑板車才能夠在各個生產車間之間移動。並且宣布目前下1個型號即將導入無人機蜂群（Drone Swarm）技術，即將成為全球第1個投入實戰的案例，比更早掌握蜂群技術的中國大陸，還能更快進行實戰驗證。

According to the creator of the "Lancets" Alexander Zakharov, he needed a segway to go around all the production shops.

"Two hundred thousand are already ready, another million are on the way" (C).



Not only was the production of well-known kamikaze drones tripled, but the Lancet… pic.twitter.com/9CX20o1AhZ — Markus Kartesalo 🇫🇮 (@MKartesalo) July 16, 2023

根據俄羅斯國營媒體《俄羅斯-1》（Россия-1）16日報導，扎哈羅夫親自介紹了手術刀自殺無人機的種類，分別是51和52型，其中51型為小型版本，而52型是大型的版本。如當節目主持人詢問是哪一種型號摧毀掉德國備受注目的豹2A6坦克（Leopard 2A6）的時候扎哈羅夫表示：「是小型的，很意外的。小型的就能夠辦到了。」一如過去俄國公開的影片，目前幾乎所有的擊殺影片都是由小型的Lancet-3所達成。

手術刀自殺無人機族本身也進入了下一個發展階段，稱為「Izdeliye-53」（物件-53）。最大的變化在於導入無人機蜂群的概念。根據札哈羅夫的說法，他們為現行的2種手術刀無人機製和物件53版，開發了一套全新的發射器，無人機蜂群將能夠對群體目標進行打擊，當1架手術刀發現敵人裝甲車輛或者集聚點之後，它能夠將信息傳遞給其它無人機，然後它們一起摧毀目標。

According to the creator of the "Lancets" Alexander Zakharov, he needed a segway to go around all the production shops.

"Two hundred thousand are already ready, another million are on the way" (C).



Not only was the production of well-known kamikaze drones tripled, but the Lancet… pic.twitter.com/EIA5cFhq76 — Zlatti71 (@djuric_zlatko) July 16, 2023

目前國際間率先具備蜂群無人機技術的國家為中國大陸，俄羅斯可望馬上跟上腳步，甚至將能夠比中國大陸更早進行實戰驗證，畢竟該國正在跟烏克蘭打仗。