副總統賴清德晚間出席「2023年台馬兩國商會鏈結交流晚宴」表示，「在家靠父母，出外靠朋友」，大家出外做生意就是要靠朋友，國與國之間也要建立好的友誼關係。

賴清德致詞時首先代表蔡總統恭賀今日晚宴圓滿成功，也祝福台馬兩國未來的貿易產業鏈結，經由台商朋友們的努力，能夠更上一層樓。

他提到，台灣社會有一句話，「在家靠父母，出外靠朋友」，大家出外做生意就是要靠朋友，國與國之間也要建立好的友誼關係。因此，今晚非常難得，讓大家能夠一起舉杯相聚。

最後，副總統也祝福大家生意興隆，身體健康，萬事如意。