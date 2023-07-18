紀儀羚（左）、林禾、子樸的歌曲〈餘光效應〉獲得觀眾陪審團喜愛。（《MUSIC MAKER 音樂主理人》提供）

《MUSIC MAKER 音樂主理人》日前播出第3集團體對抗賽，激烈對決令評審陶晶瑩、呂士軒、李友廷、閻奕格難以抉擇，該場比賽加入觀眾陪審團評分，考驗歌曲的原創性之外，更考驗市場接受度，此集為以愛之名，ABC三組以〈失去的愛〉、〈沸騰的愛〉、〈禁忌的愛〉3個主題交叉對抗，最終結果會由評審及陪審團的分數加總，選出最後獲勝隊伍。

〈失去的愛〉兩組女生竟不約而同穿上婚紗，讓第二現場的其他選手笑說：「是集團結婚喔。」主持人陶晶瑩向三位評審介紹：「（節目）大概錄影都是一個月錄一集，就讓他們有時間創作。」接著對著子樸說「所以你就去做了醫美對不對？」直說他超像謝霆鋒，問他「你做了什麼事」？子樸表示之前很多人說過，也引起網友討論。

A組紀儀羚、林禾、子樸三位製作出的歌曲〈餘光效應〉對上B組嘎嘎潘俊佳、翊庭、伊西的共同創作〈這就是愛阿也沒有辦法〉，分別用〈逃婚〉、〈分手〉不同角度詮釋失去的愛，引發評審意見紛歧，評分結果評審的票數B組以3比1領先A組，但在最後陪審團投票環節，A組卻獲得陪審團高票，獲得積分2分，與評審預想的不同，讓閻奕格直呼嚇到了，李友廷也表示其實評審評分會有商業上的考量，卻與陪審團投票結果相反，最終兩組以3比3平手。

第二個主題〈沸騰的愛〉，第一個出場的是A組Jocelyn、JAS、NIO創作的歌曲〈蝕〉，用天文學巧妙地詮釋性愛，來表達沸騰的愛，國際歌舞劇般的精采表演，讓呂士軒直呼：「我覺得第一組的這個組合是真的非常的愉悅，超屌的，第一組完，你就會想說，第二組應該還好吧，真的，我發誓，我抱著這種心態。」還不忘拉主持人陶晶瑩下水：「陶子姐在旁邊說，第二組不用聽了。」讓陶晶瑩嚇一大跳澄清：「沒有，沒有這個意思。」

Jocelyn（左起）、NIO、JAS用歌曲〈蝕〉詮釋沸騰的愛。（《MUSIC MAKER 音樂主理人》提供）

與之對抗的Ｃ組傑木斯、3WICH、李竺芯，用親情來演譯沸騰的愛，帶來抒情歌曲〈親愛〉，顛覆眾人想像，也改變評審覺得第一組穩贏的想法。〈親愛〉更讓外公剛過世的閻奕格表示歌曲打到她的心裡，很難忍住淚水，激烈對決難分軒輊，最終積分結果，A組獲得評審3分及觀眾陪審團的2分，打敗C組。

呂士軒被男選手NIO撩，一臉驚嚇。（《MUSIC MAKER 音樂主理人》提供）

節目上閻奕格看到沸騰的愛的A組組員就想說，這應該就是死亡之組了，並表示聽過NIO的〈私下情人〉作品，而且很喜歡，讓NIO開心不已，主持人陶晶瑩笑說：「幹嘛，突然變成一個小男孩？」評審呂士軒開玩笑說：「小女孩吧。」反被NIO撩：「不要來把我喔！」