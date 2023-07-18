資深音樂人李坤城今年4月因大腸癌過世，而他的兒子李卓軒因遺產繼承和「繼母」林靖恩槓上，雖然之前已和解，林靖恩拿走房產，他則繼承父親的著作權及所有收藏，但他仍爆料林靖恩火速賤賣房產，每天住在五星級飯店，今（18日）他又發文表示「有負債的房子有人去接了，我不用接我爸擺爛欠下的負債了」。

李卓軒表示「一件事情的發生你怎麼處理怎麼看，就是看你此生目前為止的修為」，並提到自己祖產被設局賤賣，但是他得到了6個好處，「負債的房子有人去接了，我不用接我爸擺爛欠下的負債了，若是我接了，我會還的金不爽；只會索取的那個人，跟我李家沒關係了，永遠擺脫了糾纏；我得到的是無可取代的數以萬件的收藏還有回憶。」

此外，「我得到了聲量，我不靠父母、不靠遺產，靠專業知識，財務自由，不好意思講話就是稍微大聲一點，現在連新聞都報導了；我得到最寶貴的東西，那就是開悟，人生靠自己努力得來的，就是比較甜；我自己又再買一間房了，是全部自己努力買的，地點更好，樓層更高，住起來就是香。」