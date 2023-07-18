中興電工董事長江義福宣布將辭去董事長及董事職務。（圖／中興電工提供）

雲豹八輪甲車採購案，中興電工董事長江義福二審改判5年10月，犯罪所得新台幣20億餘元沒收。中興電晚間發布重大訊息表示，針對法院判決沒入，將於第2季財報認列損失，認列損失後，上半年獲利將約為損平。

中興電晚間接受中央社記者電訪表示，江義福宣布將辭去董事長及董事職務，循一切司法途徑尋求救濟、辯明自身清白。

中興電工在雲豹八輪甲車採購案，違約向中國採購裝備零件，董事長江義福一審被依詐欺等罪判處6年6月，台中高分院今天改判他5年10月徒刑，犯罪所得新台幣20億餘元沒收，可上訴。

對此中興電晚間發布重大訊息和新聞稿指出，此案證據薄弱，二審判決無視對江義福有利諸多事證，認事用法有重大違誤，違反證據裁判主義及無罪推定原則，江義福蒙受無比冤抑，他對此深表遺憾痛心。

中興電指出，江義福沒有詐欺動機及犯意，法院傳喚所有證人，都說款項是由協力廠商取得，沒有一絲一毫流入江義福私人口袋，江義福沒有背信及不法所有的意圖。

針對法院判決沒入20億9916萬元，中興電表示，將在第2季財報認列損失，在認列損失後，上半年獲利將約為損平，不過因業務正常且接單順暢，在手訂單仍高達340億元，因此下半年利潤仍成長可期。

中興電指出，為忠實反映獲利狀況及回饋股東應得股息，預計分配公司帳上21.9億元溢價資本公積部分，以維持原2023年預算應發股利。

中興電表示，事件對公司財務、業務並無影響，一切正常運作，公司願景擘劃清晰，將依循執行壯大。

中興電指出，此案對投資大眾暨所有利害關係人造成的影響，深表歉意，以戮力公司經營，加速成長獲利為回饋，期盼所有夥伴支持，一起見證中興電再創佳績。

江義福透過新聞稿指出，接手經營中興電20餘年，始終兢兢業業，將公司從衰頹破敗帶向今天局面，核心業務包括氫能、綠電等蓄勢待發。

江義福表示，衷心期望中興電員工不憂無懼，在公司發展的關鍵時期，持續為中興電及股東福祉齊心努力。他表示，不信這世間已無公理正義，必將循一切司法途徑尋求救濟、奮力辯明自身清白。（編輯：楊蘭軒）1120718