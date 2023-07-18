國民黨全代會7月23日將正式提名侯友宜參選2024總統，黨中央也向前高雄市長韓國瑜發出邀請函，但傳韓國瑜沒有規畫出席；而先前不分區立委鄭麗文呼籲要「侯下韓上」，也引發討論。前高市府新聞局長王淺秋表示，以她在旁邊的觀察，沒有感覺到韓國瑜有任何參選的規劃，只是想要低調一點，不搶候選人的風采。

外傳韓國瑜沒有規畫出席全代會，是因2019年全代會提名韓國瑜參選總統，侯友宜因故未能出席，今年全代會韓若不出席，被解讀是要「回敬」侯友宜。也有近韓人士認為，韓現在沒有公職身分、也非參選人，若主辦單位沒有邀請，他的出現恐怕只會讓話題失焦。

對於韓國瑜是否有可能代表國民黨參選2024總統，王淺秋今在政論節目《頭條開講》表示，沒有辦法幫韓國瑜發言，還是要他自己表態才對，「但以我在旁邊的觀察，我沒有感覺到有任何這方面的規劃」。

王淺秋也直言，如果韓國瑜真的有「類參選」之類的規劃，應該會有很多走動、造勢、受訪，但韓反而很低調，做自己的公益，不搶候選人的風采，因為韓國瑜上一場與侯友宜同台時，二人就被拿來比較。

王淺秋表示，真的看不出來韓國瑜有任何參選的意願，或是想參選的動作，「其他人的建議，就是其他的人建議」，很重要的一點是，韓國瑜希望下架民進黨、也憂心現在的狀況，這是很明確的，不需要再去放大韓國瑜的角色，他只是想要低調一點。