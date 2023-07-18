情侶第一次在外過夜，難免會想要有更進一步的發展。一名年約18歲的男網友表示，為了慶祝女友成年，兩人首次出遊過夜，對方睡覺時穿著寬版襯衫與成套內衣褲，讓他腦中不禁浮現18禁的想法，但又擔心吵醒睡著的女友，整夜天人交戰無法入眠。貼文一出，釣出一票老司機笑虧「好嫩好可愛」，也有人猜測，女友其實已經給出「色色的暗號」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，他和女友都是即將就讀大學一年級的學生，日前為了慶祝女友18歲生日，特地安排去外縣市玩2天1夜，而這也是兩人首次單獨過夜，讓原PO覺得緊張又興奮。

原PO說，當晚要睡覺時，女友穿了一件大尺寸的襯衫當睡衣，隱約能看到黑色的成套內衣褲，身型嬌小的女友主動撲進原PO懷裡，可愛又性感的模樣讓原PO直說：「心臟都快要跳出來了啊！」更坦言腦中難免會有些色色的想法。

「我的手不知道要怎麼擺才對，身體又不敢亂移動」，原PO崩潰表示，自己幾乎整夜無法入眠，滿腦子都是色色的想法，又怕亂動會吵醒睡得香甜的女友，隔天早上還被女友發現很累的模樣，大嘆：「我不敢誠實跟她講，怕她會覺得我是變態」。

對此，有不少老司機看了笑虧，「純情的戀愛真好，呵呵」、「傻傻的，就是在暗示你了」、「好嫩好可愛」、「無處安放的小手就摟她的腰，可攻可守」、「正常都不會這樣穿啦」。有不少女網友指出，鮮少會有女生睡覺穿內衣，一點也不放鬆，穿襯衫更是會覺得「卡卡的」，衣服也會皺掉，笑說：「成套的內衣褲就是色色的暗號」。