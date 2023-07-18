姚以緹、孫沁岳劇中即將展開三角戀。（三立提供）

三立、華視愛情喜劇《鬼之執行長》中「鬼之愛情三角」的情感關係逐漸明朗，「梁靜雰」姚以緹在幫助「衛宇權」孫沁岳追愛的過程，深入瞭解對方進而日久生情，為了安慰告白失敗的孫沁岳，兩人酒後「意外開車」發生了一夜情，這場戲獲得不少討論，尤其看到孫沁哭到心碎地說：「我不要對不起，我只想要在一起！」更是讓網友十分感動，不過對於孫沁岳醉後失憶不記得曾發生一夜情，粉絲們很擔心他「射後不理變成渣男」，紛紛期望他早日想起這段記憶，讓「權雰CP」能順利發展下去。

姚以緹笑說這次和孫沁岳拍酒醉上床戲，是自己第一次拍吻戲拍到笑場，因為他們兩人要很激情邊親邊進房間，又要滾床，孫沁岳很強壯，把她放到床上的那個動作，姚以緹整個人被舉起來，突然覺得自己很像要跳傘騰空後降落到床上，不小心就笑出來，也可能是因為跟孫沁岳很有默契，很有安全感，所以不會緊張還能笑得出來。

她也印象深刻是，孫沁岳前面因為劇情在哭，下個鏡頭馬上就是兩人開始吻戲，好像一個不小心就會親到眼淚或是鼻涕，親起來都是鹹鹹的，感覺有點怪。

姚以緹表示，自己從不會像劇中劉修甫的角色去拜月老，又拜九天玄女求姻緣，她只是有跟流星許願過，自己在感情上是十分糾結型，遇到喜歡的人也會很被動、想很多。日前播出她因為酒醉，和孫沁岳發生關係，她笑說記得有次殺青酒喝到很high，一直大聲講話、大笑、很盧，朋友送她回到家下車後，計程車司機問朋友她是不是喝到假酒。隔天醒來後，弟弟說她回到家自己在房間裡一直大笑、大聲自言自語繼續吵，可是自己的記憶只有很開心。

孫沁岳為拍這場戲裸露上身演出，秀出結實的肌肉，他說自己其實平時不常喝酒，也因為個性比較克制的關係，印象中這輩子真的沒有喝到斷片過。但有一次微醉坐計程車時，手機掉在計程車上，下車發現的時候計程車已經開走，於是就在台北街頭上演追車的戲碼，明明已經喝了很多，卻因為太想要拿到手機，他用盡全力奔跑，每一個紅綠燈都在祈禱司機不要闖紅燈，不然就會跟丟，大約追了足足快1公里左右，才在一座橋下追到車子，急忙地敲車門，司機還以為有客人，一看怎麼又是他，當時司機嚇到的表情讓他永遠都記得，那時候也因為又累又醉，真的快吐了，不過幸好最後有拿回手機，算是一輩子難忘的經驗。

孫沁岳日前在拍戲中度過37歲生日，之前體檢檢驗出他的身體年齡竟然才21歲，他笑說要去過真正21歲該過的生活，在生日過後想做的事情有非常多，其實與年紀無關，有時候只是緣分跟時機到了就會去做，不過今年特別想讓自己的體態再更好一些，希望能夠好好要求自己，殺青之後應該會進行一連串的魔鬼健身訓練吧！

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