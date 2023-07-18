副總統、民進黨總統參選人賴清德8月將訪友邦巴拉圭，期間過境美國行程成為注目焦點。媒體人唐湘龍13日透露，美方只承諾給賴清德一場僑界晚宴，而且不得公開，此外美方無任何官員與賴會面。前立委郭正亮18日在《頭條開講》節目提到，拜登想促成美中高峰會，希望選舉前出現成果，沒有理由去踩中國大陸的紅線。蔡英文上次訪紐約跟洛杉磯，賴清德可能去回程只能各選一個點，能不能去AIT總部？北京會仔細觀察。

「這個是唐湘龍夢到的，可是我的經驗是唐湘龍如果說夢到，百分之90以上都是真的！」郭正亮表示，自己認識他快30年了，因為他的朋友都在外交單位，「他是台大政治系國關組的！」自己是覺得，賴清德訪美的時間，剛好在尷尬時間。

郭正亮提到，美國高層現在密集訪問中國大陸，9月9日是G20二十大工業國，11月是APEC亞太經合會。因為拜登真的想跟習近平高峰會，可是這個過程要累積雙方的共識，有一些議題有交集，就是成果。對拜登來講，明年就要選了，他當然希望最晚11月那個高峰會，能有一個不錯的清單，這樣他明年美中合作的一些成果就會出現。拜登無論如何一定把這個當作最優先，所以他沒有理由在8月中，要去踩中國大陸的紅線。

「因為這個要慢慢累積信任的，如果這裡又打了台灣牌，中國大陸怎麼理解你？」郭正亮強調，所以布林肯雖然講這個話，可是實質上的運作，因為北京一定是先照本宣科，說這個我們反對，布林肯當然要講一番話。可是現在大概就傳出了一個說法，說只能去一個點，變成說那個點的僑宴不公開，可能去是去美國一個點，回程又去美國一個點。他8月14日就要出發，隔天巴拉圭總統就職

郭正亮指出，問題是賴清德要在哪個機場落地？比如說他可以在華府或紐約落地，蔡英文回程去洛杉磯，去程是去紐約，「他一定是希望這樣！」蔡英文那次有點特殊是，麥卡錫人在加州，所以她非去不可。對賴清德來說，如果他只有一個點，就不能夠有很盛大的訪問，因為紐約跟華府都很重要，洛杉磯也很重要。可是以目前的訊息，他可能去跟回來，都只能選一個點。而且另外一個點是他不能公開。

「他如果真的去AIT總部，可不可以去？」郭正亮直言，因為國安會秘書長顧立雄跟外交部長吳釗燮已經去過了，那時吳釗燮比了一個姿態，表示可以拍照，那賴清德去可以拍照嗎？這裡面細節很多，而每一個細節，「北京一定是看得非常仔細！」