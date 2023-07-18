印度南部卡納塔卡省（Karnataka）官員宣佈，台灣鴻海集團子公司工業富聯將投資880億盧比（約合10.7億美元）將在當地設廠，生產蘋果iPhone手機所需零組件，卡納塔卡省政府將提供100英畝土地做為設廠之用。

據《芯智訊》引述印媒《迪坎前鋒報》（Deccan Herald）報導，卡納塔卡省大中型企業廳長巴蒂爾（M. B. Patil）17日在推特發佈了與工業富聯董事長鄭弘孟會面照片，並表示工業富聯在當地設廠，將創造14000多個就業機會。卡納塔卡省將全力支援工業富聯的投資計畫，包括從圖馬庫魯市（Tumakuru）附近的日本工業園區，撥出100英畝土地做為設廠之用。

報導說，工業富聯的新廠將生產製造蘋果手機所需的零件、手機螢幕及外殼，供應給鴻海即將在印度狄瓦那哈里鎮（Devanahalli）設立的iPhone手機組裝廠。

此前消息顯示，鴻海在狄瓦那哈里鎮建設的iPhone手機組裝廠，投資金額高達1300億盧比（約合人民幣113.68億元），可創造5萬個就業機會，預計明年4月投入生產。巴蒂爾上周曾向印度媒體表示，省政府將為鴻海提供300英畝土地，移交程序已進入最後階段。

值得注意的是，7月18日下午，鴻海也發佈公告稱，其印度子公司（Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited）已斥資3327萬美金取得一批機器設備，交易關係人為APPLE OPERATIONS LIMITED。

鴻海表示，取得機器設備主要是營運需求。儘管鴻海並未說明這批機器用處，但業界推測，主要就是用於生產蘋果iPhone的相關設備，借此擴大印度iPhone產能。