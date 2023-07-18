對流雲系發展旺盛，花蓮山區今天下午開始下起大雨，造成溪流暴漲，先是傳出秀林鄉沙婆噹溪上游有7名溯溪團員受困，好不容易將全員安全救起並護送下山，晚間又傳出三棧北溪有6人受困溪邊待援，幸無人受傷，目前消防隊員已趕赴現場救援。

中央氣象局今天對花蓮山區等處發布豪雨特報，山區恐有溪水暴漲情事，花蓮縣消防局下午3點許，獲報指出1行12人溯溪團到秀林鄉沙婆噹溪上游溯溪，其中7人無法橫渡湍急溪流受困其中，請求救援。

經消防局隨即派遣7車16人趕赴救援，利用繩索協助將受困7人一一救上岸後，因無人員傷亡，不需就醫，最後在下午4時許護送全員安全下山。

事隔3小時後，消防局又接獲報案指出，一行6人前往秀林鄉三棧北溪溯溪，因溪水暴漲，無法橫渡受困溪邊，現場無人受傷，希望能派員前往救援，並直指受困位置距其停車處步行約30分鐘。

消防局表示，救難人員已前往搜救，並接觸受困民眾，目前正在協助渡溪、下撤。