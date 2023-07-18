為了彈性調配產能、增加供應韌性，美國科技巨頭蘋果公司正加快供應鏈轉出中國的步伐，轉往印度。摩根士丹利分析師看好印度為蘋果營收帶來的貢獻，預估未來10年，蘋果在印度的業務將成長7倍，最終達到年收入400億美元。

儘管過去5年印度只為蘋果貢獻了2%的新增收入，目前的收入規模只有60億美元，遠低於在中國市場的750億美元，但大摩分析師Erik Woodring周一（17日）公布的報告中指出，印度發展潛力驚人，有望成為蘋果未來的新成長引擎。

Erik Woodring預估，未來5年，印度將帶動蘋果15%的營收成長，還會在未來10年為蘋果增加超估1.7億用戶。他將蘋果的目標價從190美元上調到220美元。

美國財經媒體CNBC引述專業研究機構Counterpoint Research周二（18日）發表的最新報告指出，印度在今年第2季首次成為蘋果iPhone的第5大市場，一舉超越了德國和法國，如今只落後英國、日本、中國和美國。

Counterpoint Research沒有披露第2季iPhone在印度的具體銷量數字，但表示比去年同期成長50%，佔iPhone總體銷量近4%，而蘋果在印度智慧手機市場的市占率達5.1%，較去年同期的3.4%進一步成長。