新竹一名15歲少年小廷（化名）和母親及母親男友同住，去年初母親男友的弟弟黃姓男子前來投宿，黃男竟利用同宿一房時猥褻小廷，後因小廷家裡經濟問題暫住教會，沒想到又被安排和黃男同一寢室，小廷連續16個晚上慘遭黃男猥褻，最終受不了崩潰向母親哭訴，事件才曝光；法官依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，共16罪，均累犯，各處黃男有期徒刑7月，應執行有期徒刑1年2月。

據判決書指出，黃男為少年小廷（化名）母親同居男友的弟弟。去年2月1日黃男前往探望哥哥時，與小廷同宿一房，黃男竟趁小廷在房內寫作業而不及抗拒時，親吻其嘴巴，又於與晚間睡覺時，乘小廷熟睡不知抗拒之際，將手伸入小廷內褲撫摸其生殖器。

後來小廷因家裡經濟問題，於去年2月26日搬至黃男所寄住之教會居住，小廷好巧不巧被安排與黃男同寢室，同日起至3月13日止，黃男每日晚間（共計16晚）均趁小廷躺於床上尚未入睡之際，違反其意願動手撫摸小廷生殖器、並將小廷外褲脫下後隔著內褲以嘴吸吮其生殖器。

小廷最終於3月14日上午崩潰向母親陳述上情，案經小廷母親通報後，事件才曝光。

法官審酌黃男於審理中尚知坦承犯罪、對小廷及其母親造成之法益侵害程度、2人並無意願與黃男調解等一切情狀，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，共16罪，均累犯，各處黃男有期徒刑7月，應執行有期徒刑1年2月。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。