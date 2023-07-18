聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）今天表示，席捲北半球的熱浪將在本週加劇，造成夜間溫度急遽上升，進而增加心臟病和死亡風險。

路透社報導，世界氣象組織警告，熱浪仍處於初期階段，預計在北美、亞洲、北非、以及地中海地區「隨著熱浪加劇，本週將會有數天的氣溫超過攝氏40度」。

世界氣象組織指出，這可能意味著本週一些地區的午夜氣溫將在攝氏30度左右盤旋。

世界氣象組織資深極端高溫顧問奈恩（John Nairn）在日內瓦（Geneva）告訴媒體記者：「持續的夜間高溫對人體健康尤為危險，因為身體無法從持續的高溫中恢復，這可能導致心臟病發以及死亡案例增加。」

來自紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC）的薩里斯托（Panu Saaristo）表示，新生兒、年長者、以及慢性疾病患者面臨更大的風險。

儘管擁有世界上最好的預警系統，專家表示，去年的熱浪可能造成超過6萬歐洲人死亡。薩里斯托指出，IFRC正在確認義大利年長者的情況、在希臘分送飲用水、並為西班牙拉帕馬島（La Palma）上，受到森林野火影響的人們建立庇護所。

根據世界氣象組織，未來幾天可能會出現新的高溫紀錄。先前的歐洲最高溫是在2021年8月於西西里（Sicily）創下的攝氏48.8度，而全球最高溫紀錄則是1913年7月在加州（California）死谷（Death Valley）創下的攝氏56.7度。

奈恩表示：「地中海熱浪的確規模很大，但正席捲北非的熱浪威力更強。它正在朝歐洲發展，而我們才在這波熱浪的早期階段。」

在被問到目前的熱浪是否因氣候變遷而起，奈恩表示這些移動緩慢「停滯的」天氣系統是不正常的現象。他表示：「這不是過去正常的天氣系統。必須進行氣候修復才能改變它。」