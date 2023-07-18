屏東三地門分駐所所長王承修是目前屏東74名所長中，最年輕的，年僅23歲，在分駐所新居落成時引起討論，除長相帥氣、身高挺拔外，大家對一名畢業1年，沒在部落生活過、也從沒在原鄉實習過的年經警官，如何勝任原鄉大所所長感到好奇，對此，他透露，請教學長、前輩是祕訣。

現年23歲的王承修，警大87期行政管理學系畢業，去年畢業後分發至里港警分局擔任內勤巡官，今年5月26日被外派當所長，且初任所長就是原鄉大所三地門分駐所，他坦言，他不是原住民，也從沒在原鄉實習服務過，所以有點壓力。

王承修說，在原鄉服務與在平地是很不同的，從生活習性到傳統習俗都很不一樣，但他很慶幸，他有一群原住民同事，他可以很快從中學習，也能透過老學長或者是前輩知悉部落的大小事，讓他在工作上可以很快掌握重點、提升服務品質。

他笑說，雖然他沒有特別去學原住民語，但走在街上就能聽到鄉親用族語對談，聽久了好像有那麼點親切感，目前他最會的一句就是「masalu」（謝謝）。

王承修在屏東出生，5歲後因父母的工作而搬到台中生活，台中一中畢業後，考取警察大學，身高184公分的挺拔身形加上帥氣臉蛋，在三地門分駐所新居落成時引起討論。