桃園市龍潭區一家汽車檢驗廠，今天上午遭一隻獨臂猴子闖入，桃園市農業局接獲通報，將該隻猴子帶回安置並呼籲飼主出面，但在運送獼猴過程中，由動保處獸醫施以1cc鎮靜劑，但在從動保處將獼猴送抵達暫時收容地點後，發現猴子一直沒有清醒，最後發現有異狀立即由獸醫給予急救，最後獼猴仍死亡，農業局預計將獼猴遺體送往相關單位檢驗，以釐清死因。

農業局指出，今天早上9時30分接獲民眾1999通報，指龍潭區一家汽車代檢維修廠出現台灣獼猴，第一時間由委外收容及救傷承攬單位桃園市野鳥學會先行前往查看，現場發現有獨臂台灣獼猴1隻。農業局林務科人員之後抵達現場，依據一般類野生動物處置流程，由動保處獸醫攜帶麻醉器及網具，約在11點順利捕捉該獼猴。為了確保運送安全，動保處獸醫對該隻獼猴施以1cc鎮靜劑，確認其狀態穩定後，才運送至動保處觀察。

農業局也說，獼猴在中午12點運抵動保處，獸醫觀察其生命跡象，當時都很正常，隨後在12點半，再從動保處出發要運送暫時收容地點，約在下午2點抵達將獼猴安置，但現場人員發現獼猴仍在化學保定狀況下尚未甦醒，下午3點並通知動保處獸醫前往安置場所查看，獸醫發現獼猴有異狀立即進行急救，但急救無效死亡。

農業局強調，該隻獼猴安置運送過程處置沒有問題，為釐清獼猴致死原因，預計將獼猴遺體送往相關檢驗單位。