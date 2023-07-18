亞洲舞王羅志祥走過事業低潮，一步一步回到幕前，也將於29、30日在台北小巨蛋開啟世界巡迴演唱會，最近也把握時間不斷練舞練唱。豈料，昨（17）日驚傳羅媽媽因病緊急住院3天，還瞞著羅志祥；但羅志祥察覺不對勁趕回基隆，全心陪伴媽媽，今（18）日他也在社群上曬合照報平安。

羅志祥發現媽媽這些天不太對勁，昨日中斷所有行程、衝回基隆，看到媽媽才放下緊張的心情；今日晚間羅志祥透過臉書發文，表示媽媽狀況比昨天進步，感謝大家的關心，另外也樂觀地說，「一切都會更好，也祝大家身體一定要健康平安喔」。

在羅志祥報平安的文章裡，也附上他坐在媽媽病床旁，兩人對著鏡頭自拍合照，他手比著讚的手勢，羅媽媽也舉起雙手做出開心的表情，羅志祥還在底下留言轉述，媽媽說謝謝大家。許多藝人好友和粉絲也都留言替羅媽媽加油打氣，希望她能早日康復。

據悉，羅媽媽因糖尿病併發身體發炎而入院，昨日是住院第3天，但指數還是一直降不下來且毫無食慾；羅媽媽本來不想影響羅志祥演唱會彩排進度，強忍病痛也要瞞著兒子，但羅志祥每天都要和媽媽通電話，在昨日終於察覺不對勁，逼問親友後才知道媽媽住院3天了，立刻中斷行程直奔基隆，守在媽媽身邊。